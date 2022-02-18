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Общество18 февраля 2022 13:30

25 больниц и поликлиник Ростова начал обслуживать голосовой робот

Сейчас виртуальный помощник работает в тестовом режиме
Ангелина СКИБА
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Необычный консультант поможет снять нагрузку с диспетчеров

Необычный консультант поможет снять нагрузку с диспетчеров

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

25 медучреждений Ростова начал обслуживать голосовой робот с элементами искусственного интеллекта. Виртуальный помощник по номеру «122» принимает вызовы заболевших коронавирусом и отвечает на вопросы, связанные с лечением инфекции. Об этом сообщает управление горздрава.

- Благодаря новейшей технологии голосовой помощник, используя базу знаний «вопрос-ответ», может вести полноценный диалог. Система принимает вызовы круглосуточно 7 дней в неделю. При необходимости оператор переадресует звонок непосредственно в лечебное учреждение, - пояснили в ведомстве.

Пока робот помогает людям в тестовом режиме. Он постепенно «обучается» общению с людьми. Этот необычный консультант поможет разгрузить диспетчеров, их работа тогда будет более оперативной.

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