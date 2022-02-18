Власти Ростова усилили контроль за работой автобусов в вечернее время

Перевозчиков обязали жестче контролировать плановый выпуск подвижного состава. Фото: сайт администрации Ростова

Власти Ростова-на-Дону усилили контроль за работой общественного транспорта в вечерний час пик и ночью, сообщает сайт администрации донской столицы.

Для того, чтобы определить ситуацию провели рейд на Центральном рынке. Представители дептранса и АТП обошли салоны автобусов, оценили общее состояние машин. Также проверяющие сделали вывод о том, что на линиях не хватает транспорта.

В связи с этим перевозчиков обязали принять меры: жестче контролировать плановый выпуск подвижного состава, а также следить за работой водителей.

- Транспортное обслуживание населения в вечернее время находится на постоянном контроле. Рейдовые мероприятия будут продолжены, - подчеркнули городские власти.

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