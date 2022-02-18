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Общество18 февраля 2022 15:24

Власти Ростовской области рассказали, когда прокомментируют эвакуацию жителей Донбасса

О вывозе людей сегодня, 18 февраля, объявили главы ДНР и ЛНР
Ангелина СКИБА
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Женщин, детей и стариков должны вывозить автобусами

Женщин, детей и стариков должны вывозить автобусами

Фото: Александр КОЦ

Власти Ростовской области пока не комментируют ситуацию, связанную с эвакуацией мирного населения Донбасса на территорию России. Где конкретно могут разместить людей на Дону и готовится ли регион к приему беженцев, пообещали прокомментировать позже.

- Проинформируем чуть позже, - ответил журналистам начальник управления информполитики донского правительства Сергей Тюрин.

Эвакуацию сегодня, 18 февраля, объявили главы ДНР и ЛНР - Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Известно, что женщин, детей и стариков должны начать вывозить автобусами уже через несколько часов.

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