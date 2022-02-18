Власти Ростовской области рассказали, когда прокомментируют эвакуацию жителей Донбасса

Женщин, детей и стариков должны вывозить автобусами Фото: Александр КОЦ

Власти Ростовской области пока не комментируют ситуацию, связанную с эвакуацией мирного населения Донбасса на территорию России. Где конкретно могут разместить людей на Дону и готовится ли регион к приему беженцев, пообещали прокомментировать позже.

- Проинформируем чуть позже, - ответил журналистам начальник управления информполитики донского правительства Сергей Тюрин.

Эвакуацию сегодня, 18 февраля, объявили главы ДНР и ЛНР - Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Известно, что женщин, детей и стариков должны начать вывозить автобусами уже через несколько часов.

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