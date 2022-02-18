Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 18 февраля: заторы оценены в шесть баллов

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 18 февраля: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в шесть баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Большой Садовой, улице Красноармейской, улице Варфоломеева, проспекте Ленина, проспекте Михаила Нагибина, улице Максима Горького, улице Шаумяна, проспекте Ворошиловском и проспекте Буденновском.

Движение также затруднено на улицах Зоологическая, Доватора, Малиновского, Всесоюзная и улице Портовая. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Шеболдаева, а также по проспекту Королева и проспекту Ашхабадскому.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам 50-летия Ростсельмаша, Вятская, Киргизская, Троллейбусная, и Менжинского. Кроме того, с трудом можно проехать и по проспекту Шолохова и проспекту 40-летия Победы.

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