Более 7,4 миллиарда рублей взыскали с должников в Ростовской области в 2021 году

Судебными приставами-исполнителями в регионе возбуждено более тысячи уголовных дел за неисполнения требования об уплате алиментов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Судебные приставы Ростовской области взыскали с должников более 17 миллиардов 400 миллионов рублей за 2021 год, а окончено и прекращено исполнительных производств более 1 миллиона 607 тысяч. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области.

В 17,4 млрд входят также и частично взысканные по неоконченным исполнительным производствам деньги. В результате годовой работы в бюджетную систему страны было перечислено более 5,7 млрд, из которых задолженности по налогам — 3,6 млрд. На 80 млн больше, чем в 2020 году, удалось собрать исполнительского сбора — более 709 млн рублей. Всего же в бюджеты всех уровней было перечислено — 6,7 млрд. - За год было вынесено 452 тысячи постановлений о временном ограничении выезда должников за пределы России, что почти на 120 тысяч больше, чем годом ранее. Мера принесла результат — была погашена задолженность почти на 2 миллиарда рублей, - рассказали в ведомстве.

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