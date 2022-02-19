На 4629 выросло число заболевших коронавирусом за сутки в Ростовской области

На Дону ситуация с ковидом остается напряженной Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области, по информации пресс-службы правительства Ростовской области, число подтвержденных инфицированных коронавирусом увеличилось на 4629 и на утро 19 февраля нарастающим итогом достигло 288629.

- За весь период в области выздоровели 228073 человека, за сутки - 6312 человек, - сообщили в пресс-службе в ведомства.

Лечение в больницах получает 3571 пациент. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 32 человека, на неинвазивной ИВЛ - 256 человек.

Девять человек скончались за сутки от COVID-19. Это две женщины, 79 и 85 лет, и семь мужчин возрастом от 60 до 80 лет. У всех - хронические заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 стали 10230 человек.

Ранее"КП-Ростов-на-Дону" писала, что Глава федерального Роспотебнадзора заявила, как повлияли беженцы на ситуацию с коронавирусом в Ростовской области. Анна Попова отметила, что уровень заболеваемости в регионе высокий

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