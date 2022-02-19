Ростовчанка хотела заработать на криптовалюте, но вместо этого потеряла полтора миллиона рублей

Полиция разыскивает подозреваемого в мошенничестве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове местная жительница стала жертвой мошенника, рассказали в донском главке.

Потерпевшая рассказала полиции, что ей позвонил неизвестный и предложил вложить деньги в криптовалюту. Мужчина убедил женщину, что чем больше будет вложено денег, тем больше ростовчанка получит прибыли.

- Следуя инструкциям, потерпевшая назвала свои персональные данные для оформления кредита, а после этого якобы под предлогом покупки электронных денег перевела кредит на номер банковского счета, названный мошенником, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Когда лжесотрудник банка перестал выходить на связь, женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

- Сумма причиненного ущерба составила 1 629 909 рублей. Возбуждено уголовное дело по стать «Мошенничество», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Если подозреваемого поймают, а суд признает вину, он может сесть в тюрьму на срок до десяти лет.

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