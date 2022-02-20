В Ростовской области 4561 человек заболел коронавирусом за сутки

Ситуация с ковидом на Дону остается неблагополучной Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области за минувшие сутки 4561 человек заразился коронавирусом. По официальным данным, на утро 20 февраля общее число заболевших достигло 293190. Умерли от ковида за сутки пять человек.

- Это четыре женщины, две по 73 года, 74, 85 лет, и мужчина 67 лет, все - с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 стали 10235 человек, - прокомментировали в пресс-службе правительства Ростовской области.

При этом ранее сообщалось, что среди беженцев коронавирусом болеют единицы. Всем им оказывается необходимая помощь.

- Из федерального центра в Ростовскую область направлено дополнительно 874 тысячи экспресс-тестов на COVID-19, а также партия противовирусных препаратов для профилактики среди беженцев острых респираторных вирусных инфекций, - сказали в областном правительстве.

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