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Общество21 февраля 2022 5:00

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 21 февраля: проезд парализован в нескольких районах

В Ростове образовались пробки в четыре балла
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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Утренние пробки в Ростове.

Утренние пробки в Ростове.

Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 21 февраля - обзор ситуации на дорогах. «КП-Ростов-на-Дону» рассказывает, какие участки лучше объехать прямо сейчас.

Наиболее сложная ситуация в Октябрьском районе. Пробка образовалась на улице Вавилова от Радиаторного переулка до Площади 1-й Пятилетки. Транспортные заторы на улицах Дачной и улицы 56-й Армии - от Таганрогской до пересечения с Вавилова. В пробке простаивают водители и на улице Шеболдаева от Площади 2-й Пятилетки до улицы Цезаря Куникова. Кроме того, парализовано движение и на Цезаря Куникова - от переулка Орджоникидзе до Шеболдаева.

Традиционная пробка на проспекте Михаила Нагибина - от Омской улицы до проспекта Ленина.

Улица Доватора стоит в пробке от улицы Мадояна до улицы Заречной.

Затруднено движение в Западном микрорайоне. На проспекте Стачки пробка растянулась от Международной улицы до проспекта Сиверса.

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