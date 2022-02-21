В Ростове пенсионера нашли застреленным в собственной квартире

В полицию о смерти мужчины заявила его жена
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростове, вечером, 21 февраля, в Ворошиловском районе города обнаружили убитым 60-летнего мужчину, рассказал корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона.
Собеседник издания уточнил, что пуля попала в артерию, и мужчина умер практически мгновенно. Тело обнаружила жена. Вдова вызвала скорую помощь и полицию. Но врачи уже ничем не могли помочь и только констатировали смерть.
Вдова рассказала правоохранителям, что накануне поругалась с супругом.
- По факту случившегося проходит проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, - сказал источник издания в правоохранительных органах региона.
Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала, что в Ростове задержан подозреваемый в жутком убийстве мужчины. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось собирать несчастного буквально по частям. Тело нашли в районе переулка 1-го Машиностроительного.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ