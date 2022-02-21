Число инфицированных COVID-19 в Ростовской области возросло на 3977 человек

В лабораториях со вчерашнего дня проверили 15151 тест Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ростовской области к утру 21 февраля подтвердили еще 3977 случаев коронавируса. Коэффициент распространения инфекции снизился до 1,12. Обновленные данные за прошедшие сутки опубликовали на сайте донского правительства.

Новых заболевших выявили в 55 территориях региона. В Ростов - 858, Волгодонск - 225, Шахты - 223, Новочеркасск - 211, Таганрог - 196, Каменск-Шахтинский - 139, Батайск - 124, Новошахтинск - 121, Сальский район - 114, Белокалитвинский и Неклиновский районы - по 110, Азов - 107. В остальным районах положительных тестов меньше сотни. На последнем месте списка с 1 заболевшим находится Дубовский район.

В больницах сейчас находятся 3480 пациентов, из них 32 в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, 265 - на инвазивной ИВЛ.

Также за прошедшие сутки зарегистрировали еще 6 смертей. Умерли 3 женщины от 57 до 82 лет, а также 3 мужчин от 76 до 92 лет. У них были хронические заболевания. Всего на Дону зарегистрировали 10241 жертву пандемии.

В лабораториях со вчерашнего дня проверили 15151 тест на коронавирус. Полностью завершили вакцинацию 1984,95 тысячи человек.

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