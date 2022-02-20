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Общество20 февраля 2022 14:46

У беженцев, прибывших в Ростовскую область, выявили коронавирус

Но такие случаи единичны
Анна ШИЛЯЕВА
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Беженцы сдают тесты на ковид

Беженцы сдают тесты на ковид

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове прошло очередное совещание, на котором обсудили ситуацию с эвакуацией мирных жителей Донбасса в Россию. Как озвучили власти региона, у вынужденных переселенцев обнаружили коронавирус.

Но, по словам главного санитарного врача Ростовской области Евгения Ковалева, у находящихся в ПВРах людей пока установлены единичные случаи подтвержденной коронавирусной инфекции.

- Для лиц с легким и средним течением заболевания подготовлены обсерваторы, пациенты с тяжелым течением болезни будут доставляться в ковидные госпитали региона, - прокомментировал Евгений Ковалев.

Из федерального центра в Ростовскую область отправили 874 тысячи экспресс-тестов на коронавирус, а также противовирусные препараты.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что на усиленный режим работы перешла полиция Ростовской области.

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