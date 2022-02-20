У беженцев, прибывших в Ростовскую область, выявили коронавирус

Беженцы сдают тесты на ковид
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Ростове прошло очередное совещание, на котором обсудили ситуацию с эвакуацией мирных жителей Донбасса в Россию. Как озвучили власти региона, у вынужденных переселенцев обнаружили коронавирус.
Но, по словам главного санитарного врача Ростовской области Евгения Ковалева, у находящихся в ПВРах людей пока установлены единичные случаи подтвержденной коронавирусной инфекции.
- Для лиц с легким и средним течением заболевания подготовлены обсерваторы, пациенты с тяжелым течением болезни будут доставляться в ковидные госпитали региона, - прокомментировал Евгений Ковалев.
Из федерального центра в Ростовскую область отправили 874 тысячи экспресс-тестов на коронавирус, а также противовирусные препараты.
Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что на усиленный режим работы перешла полиция Ростовской области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пять поездов с беженцами отправили из Ростовской области в другие регионы
В правительстве озвучили последние данные по эвакуации (подробнее)
«В 2014 я покидала ДНР в багажнике»: Дневник беженки, которая второй раз покидает Донецк
Дважды беженка из ДНР рассказала, как в первый раз ехала в Ростовскую область в багажнике (подробнее)