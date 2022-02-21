Троим подозреваемым в наркоторговле грозит по 20 лет тюрьмы в Ростовской области

Правоохранители уже завели уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области поймали троих подозреваемых в наркоторговле. Теперь каждому из них грозит до 20 лет тюрьмы. Об этом сегодня, 21 февраля, рассказали в пресс-службе транспортной полиции.

Как пояснили в ведомстве, партию нашли у одного из задержанных во время личного досмотра. Мужчина прятал более 30 полимерных свертков. Позже экспертиза показала, что подозрительный порошок оказался синтетическим наркотиком. Его общи вес составил почти 50 граммов.

- Выяснили, что злоумышленники распространяли товар через закладки. Также стало известно, что ранее мужчины были неоднократно судимы, в том числе за похожие преступления. Сейчас возбуждено дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств», - добавили в УТ МВД России по СКФО.

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