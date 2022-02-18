В Шахтах 25-летний мужчина похитил велосипед из сарая дончанки

В Ростовской области парень похитил велосипед у дончанки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Шахтах молодой дончанин похитил велосипед у местной жительницы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В местный отдел полиции обратилась женщина и рассказала, что кто-то проник в ее сарай и похитил велосипед марки «Стелс». Общая сумма похищенного составила 12 тысяч рублей.

Правоохранители оперативно обнаружили и задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний местный житель. Он пробрался в сарай через незапертую дверь, украл велосипед и скрылся с места преступления. Мужчина успел продать транспортное средство, а деньги потратить по своему усмотрению. Правоохранители изъяли украденное.

- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в полиции.

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