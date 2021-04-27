В Ростовской области уличный воришка похитил у местной жительницы сумку и сережку

В Ростове задержали подозреваемого в грабеже Фото: "КП" Архив

В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении грабежа.

В новочеркасский отдел полиции обратилась местная жительница и сообщила, что на нее на улице напал неизвестный, он похитил у нее сумку и сорвал с уха сережку. Общая сумма похищенного составила порядка десяти тысяч рублей. Правоохранители занялись поисками злоумышленника. Им удалось найти и задержать подозреваемого.

Им оказался 26-летний местный житель. Отрицать своей вины он не стал и сообщил, что действительно притаился в кустах и ждал, пока потенциальная жертва подойдет поближе. Кроме того, ранее он уже был судим за совершение аналогичного преступления. Полицейские изъяли у него все похищенное и вернули законной владелице.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Злоумышленник задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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