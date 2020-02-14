2020-02-14T09:05:41+03:00
Происшествия

Кассету из купюроприемника похитил рецидивист и своего друга-предпринимателя

Кассета была доверху набита деньгами
Виктория Никитина
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В Ростове поймали вора-рецидивистаВ Ростове поймали вора-рецидивистаФото: Ирина ПОТЕРЯ
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В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.

В ходе следствия стало известно, что потерпевший много лет работал на автомойке. К нему на работу часто заходил его 34-летний приятель. Мужчина зашел и в день преступления. Он заранее продумал план действий, и воспользовавшись тем, что его никто не видит взломал крышку купюроприемника и забрал из него кассету с деньгами. Поставив все на место, злоумышленник скрылся с места происшествия.

Владелец автомойки, обнаружив пропажу, незамедлительно обратился с заявлением в полицию. Он пояснил, что было украдено порядка 45 тысяч рублей. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Позже стало известно, что ранее он уже был судим за аналогичное преступление. Свою вину мужчина признал и сообщил, что деньги он уже потратил.

- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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