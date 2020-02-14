Кассету из купюроприемника похитил рецидивист и своего друга-предпринимателя

14 Февр. 2020 2020-02-14T09:05:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.

В ходе следствия стало известно, что потерпевший много лет работал на автомойке. К нему на работу часто заходил его 34-летний приятель. Мужчина зашел и в день преступления. Он заранее продумал план действий, и воспользовавшись тем, что его никто не видит взломал крышку купюроприемника и забрал из него кассету с деньгами. Поставив все на место, злоумышленник скрылся с места происшествия.

Владелец автомойки, обнаружив пропажу, незамедлительно обратился с заявлением в полицию. Он пояснил, что было украдено порядка 45 тысяч рублей. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Позже стало известно, что ранее он уже был судим за аналогичное преступление. Свою вину мужчина признал и сообщил, что деньги он уже потратил.

- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дорогое имущество из машины похитил в Ростове местный житель.

Общая сумма причиненного ущерба составила более 40 тысяч рублей.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Путь о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU