Дорогое имущество из машины похитил в Ростове местный житель

СЕГОДНЯ 18:13 2019-12-15T18:13:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Первомайском районе Ростова задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.

В ходе следствия выяснилось, что 31-летний мужчина под покровом ночи проходил мимо дома потерпевшего и заметил припаркованный рядом Fiat. Злоумышленник вскрыл багажник автомобиля подручными средствами. А внутри обнаружилось дорогое имущество, которое мужчина похитил и скрылся с места преступления. Общая сумма причиненного ущерба составила более 40 тысяч рублей.

Владелец машины утром обнаружил пропажу и обратился в местный отдел полиции с заявлением о краже. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Его доставили в участок. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что украденное он продал, а все вырученные деньги он потратил на собственные нужды.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кража года: Из ячейки банка в центре Ростова-на-Дону похитили больше 22 миллионов рублей.

Клиенты подозревают сотрудников финансового учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU