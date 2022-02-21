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Происшествия21 февраля 2022 13:57

В Ростове на улице Береговой под колесами машины погибла 55-летняя женщина

Несчастный случай произошел днем в понедельник
Ангелина СКИБА
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Пострадавшая погибла на месте до прибытия скорой помощи

Пострадавшая погибла на месте до прибытия скорой помощи

Фото: Сергей ГАПОН

Сегодня, 21 февраля, в донской столице под колесами машины погибла женщина. Об этом корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» сообщил собственный источник.

Предварительно, все произошло в 14.05 на улице Береговой в районе порта. По предварительным данным, женщина 55 лет переходила дорогу перед разгружающейся фурой. Говорят, пострадавшая погибла на месте до прибытия скорой помощи.

У отдела пропаганды регионального УГИБДД уже запросили официальный комментарий по этому происшествию. Сейчас в ведомстве уточняют информацию.

В любом случае, по факту случившегося будет проведена проверка. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться во всех обстоятельствах этого дела.

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