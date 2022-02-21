В Ростовской области мужчина чуть не лишился Mercedes за пьянство за рулем

В Ростовской области мужчина едва не лишился автомобиля из-за пьянства за рулем Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области местный житель едва не остался без автомобиля из-за своего пьянства за рулем. Об этом сообщили в пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов по Ростовской области.

Житель Чертковского района был привлечен к административной ответственности по статье 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения". Согласно ей, водителя лишили не только водительских прав, но и приговорили к административному штрафу в 30 тысяч рублей.

Но долгое время мужчина уклонялся от уплаты штрафа. Но через некоторое время к нему явился судебный пристав и вручил постановление о запрете регистрационных действий в отношении его автомобиля.

- В момент составления судебным приставом-исполнителем акта описи и ареста транспортного средства, должник, не желая расставаться со своим автомобилем из-за штрафа, оплатил долг в полном объеме, - отметили в ведомстве.

В результате этого все ограничения были сняты и дело было закрыто.

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