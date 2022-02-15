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Общество15 февраля 2022 8:40

Как житель Таганрога из-за 30 тысяч чуть не остался без «Porsche Cayenne»

Владельцу дорогой иномарки пришлось раскошелиться, чтобы продолжить ездить по городу
ТИХОНОВА Татьяна
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Хозяину пришлось бы отказаться от комфортного авто

Хозяину пришлось бы отказаться от комфортного авто

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области, в Таганроге, владелец иномарки «Porsche Cayenne» чуть не остался без своего автомобиля. Он задолжал штраф в размере 30 тысяч рублей и никак не выплачивал. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в управлении Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области.

- В Таганрогском городском отделе судебных приставов находилось исполнительное производство о взыскании административного штрафа ГИБДД за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в размере 30 тысяч рублей, - поделились деталями в ведомстве.

Судебный пристав-исполнитель уведомил должника о необходимости выплатить штраф, но в установленные по закону сроки этого сделано не было.

Тогда пристав направил запросы в банки и кредитные организации, чтобы узнать об имущественном положении задолжника.

Оказалось, что должник владел автомобилем, причем не «Акцентом», не «Копейкой», а солидной иномаркой «Porsche Cayenne», которую можно арестовать для погашения задолженности.

- Опасаясь лишиться имущества, должник на следующий же день оплатил штраф в полном объеме, - рассказали в ведомстве.

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