Следком: ревнивец устроил смертельную поножовщину в Ростовской области

Уже возбуждено уголовное дело, идет следствие Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области 35-летнего жителя Морозовска заподозрили в убийстве. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

Сама трагедия произошла всего несколько дней назад, 19 февраля. Предварительно, в состоянии опьянения мужчина пришел домой к бывшей супруге. Оказалось, что у женщины в это время был гость. Это разозлило пришедшего, он приревновал и схватил нож. После нескольких ударов 48-летний соперник умер на месте.

- Подозреваемый сразу сбежал с места происшествия, но его поймали в тот же день. Уже возбуждено дело по статье «Убийство». Решается вопрос о заключении под стражу. Назначили ряд экспертиз, - добавили в Следкоме.

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