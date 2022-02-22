22 февраля в Ростове потеплеет до +13 градусов

С середины недели в Ростовской области снова похолодает Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сегодня, 22 февраля, в Ростове-на-Дону потеплеет до +13 градусов, ночью также будет достаточно тепло - столбики термометров установятся в районе +6. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра.

Однако, несмотря на тепло, в донской столице все же будет пасмурно. Ветер прогнозируют южный, не выше 4 м/с. Давление - 753 мм ртутного столба. К слову, примерно такую же погоду обещают и завтра, 23 февраля.

В других районах региона температура воздуха сегодня и завтра также повысится. Даже в северных территориях плюс будет наблюдаться и днем, и ночью. После этого с середины недели в Ростовской области снова похолодает.

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