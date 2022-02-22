В Ростовской области QR-коды начали оформлять по тестам на антитела к COVID-19

Документ должны оформлять по заявлениям на сайте госуслуг Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области, как и по всей стране, вступил в силу новый приказ Минздрава о выдаче сертификатов и QR-кодов после перенесенного коронавируса. Теперь получить документ можно по тесту на антитела. Это решение опубликовали на интернет-портале правовой информации.

Документ выдают тем, у кого подтвердится наличие антител к инфекции. Чтобы это выяснить, нужно сдать анализ в любой официально зарегистрированной лаборатории. При этом нет каких-либо дополнительных требований к количеству иммуноглобулинов G.

Сертификаты нужно оформлять через сайт госуслуг по заявлениям с прикрепленными результатами тестирования. К слову, люди, которые сдали тесты на антитела в начале года, должны были получить сертификаты автоматически.

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