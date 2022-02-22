3830 новых случаев коронавируса подтвердили в Ростовской области

В лабораториях со вчерашнего дня проверили 4079 тестов на коронавирус Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ростовской области к утру 22 февраля еще 3830 человек заболели коронавирусом. Коэффициент распространения инфекции снизился еще немного и теперь составляет 1,1. Об этом сообщает сайт донского правительства.

Новые случай уже традиционно подтвердили в 55 территориях региона. Ростов - 770, Таганрог - 246, Волгодонск - 214, Шахты - 205, Новочеркасск - 187, Аксайский район - 122, Сальский район - 118, Белокалитвинский район - 108, Неклиновский район - 107, Азовский район - 106, Новошахтинск — 102. В остальных местах значения меньше. На последней строке списка находятся Заветинский и Советский район, там по 2 инфицированных.

В больницах сейчас лечат 3462 человека, 34 человека находятся в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, 259 - на неинвазивной ИВЛ.

За прошедшие сутки стало известно еще о 13 жертвах коронавируса. Это 8 женщин от 44 до 84 лет, а также 5 мужчин от 66 до 79 лет. У них были хронические заболевания. Всего же на Дону вирус унес жизни уже 10254 человек.

В лабораториях со вчерашнего дня проверили 4079 тестов на коронавирус. Полностью завершили вакцинацию 1985,64 тысячи человек.

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