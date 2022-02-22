8 женщин и 5 мужчин умерли из-за коронавируса за сутки в Ростовской области

В больницах сейчас лечат 3462 человека Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области жертвами коронавируса оказались еще 13 человек. Это цифра за прошедшие сутки. Обновленную информацию опубликовали сегодня, 22 февраля, на сайте донского правительства.

Власти уточнили, что скончались 8 женщин от 44 до 84 лет, а также 5 мужчин от 66 до 79 лет. У них были хронические заболевания. Всего же на Дону вирус унес жизни уже 10254 человек.

В больницах сейчас лечат 3462 человека, 34 человека находятся в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ. Кроме того, за прошедшие сутки в разных районах региона выявили еще 3830 новых инфицированных.

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