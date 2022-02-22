Соглашение о модернизации трамвайной сети Таганрога оспорят в Ростовской области

Первое заседание по делу проведут в марте Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области оспорят соглашение о модернизации трамвайной сети Таганрога - московская компания подала иск в Арбитражный суд. Информацию об этом опубликовали в картотеке инстанции.

Истец - АО «Транспортная концессия» - требует признать договор с действующим подрядчиком недействительным. Дело в том, что организация претендовала на контракт и даже подавала заявку на участие в торгах, однако ее отклонили из-за «несоответствия документов». Это решение также рассматривали в антимонопольной службе, но в итоге жалобу отклонили.

После этого - в декабре 2021 года - «Транспортная концессия» решила судиться с «Синара - Городские транспортные решения». Именно эта компания сейчас занимается масштабным обновлением трамвайной инфраструктуры приморского города.

Претензии к рассмотрению приняли в 14 февраля 2022 года. Первое заседание по этому делу проведут уже в следующем месяце, 17 марта.

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