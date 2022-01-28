Реконструкцию Таганрогского кольца в Ростовской области запланировали завершить в 2023 году

Реконструкция Таганрогского кольца завершится в 2023 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донском регионе запланировали завершить реконструкцию Таганрогского кольца к 2023 году. Об этом сообщил глава ростовской администрации Алексей Логвиненко на заседании, где подводились итоги работы городского департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Сити-менеджер подчеркнул, что к началу лета нынешнего года планируется окончить разработку проекта для будущей реконструкции. Затем начнется стадия проектирования и завершится она в конце 2022 года.

- Работа там непростая - на границе двух муниципалитетов. Мы разговаривали с министерством транспорта: мы имеем полное право делать это силами своего муниципалитета, - сказал Логвиненко.

Глава городской администрации также объявил и о том, что все работы по реконструкции кольца должны быть сделаны за полгода.

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