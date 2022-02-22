В Ростовской области из-за взрыва газового баллона сгорела «ГАЗель», есть пострадавшие

Спасатели быстро потушили автомобиль. Фото: сайт областной поисково-спасательной службы

В Ростовской области водитель и пассажир «ГАЗели» пострадали из-за пожара и взрыва в автомобиле. Об этом сегодня, 22 февраля, сообщили в областной поисково-спасательной службе.

- Предварительно, разорвался газовый баллон, а позже и бензобак. Автомобиль полностью сгорел. Водитель и пассажир живы, но получили ожоги, - уточнили в ведомстве.

Все произошло в Сальске на улице Тракторной. Бригада местных спасателей работали со специалистами МЧС, они смогли быстро потушить огонь. Жителям Дона напоминают: в любой экстренной ситуации нужно сразу же звонить по номеру «112».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на улице Береговой под колесами машины погибла 55-летняя женщина

Несчастный случай произошел днем в понедельник (подробности)