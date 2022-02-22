Нашествие крыс и мышей ожидается в Ростовской области весной 2022 года

Сейчас вредители прячутся в посевах озимых зерновых и на пастбищах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области с наступлением весны и тепла ожидается нашествие крыс и мышей. Об этом предупредили в региональном филиале Россельхозцентра.

Пока что грызунов не так много. Дело в том, что прошедшая зима оказалась неблагоприятной для размножения, но как только установятся солнечные дни, все изменится, уверены специалисты.

В этом феврале заранее уже проверили посевы озимых зерновых и пастбища, где обычно прячутся вредители. Их заметили только на 9,6 тысячах га, это 8,8% от обследованных площадей. Всего же осмотрели 108,8 тысячи га. Подобные обходы территорий продолжатся, добавили в Россельхозцентре.

К слову, на Дону возможно не только распространение грызунов, но и саранчи. Сухая погода может повлиять на развитие личинок.

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