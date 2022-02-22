Льготникам Ростовской области бесплатный проезд заменят на выплаты в 1 тысячу рублей

Поправки касаются четырех категорий льготников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 1 апреля 2022 года некоторым льготникам Ростовской области бесплатный проезд заменят на денежную выплату. Такой закон утвердили депутаты регионального Заксобрания.

Поправки касаются тружеников тыла, граждан, пострадавших от политических репрессий, федеральных ветеранов труда и донских ветеранов труда.

Люди этих категорий уже в марте должны получить по 1 тысяче рублей, чтобы с апреля расплачиваться этими деньгами в автобусах и других видах пассажирского транспорта. - В проекте, который внесли первоначально, предполагалось выплачивать по 765 рублей, однако по инициативе губернатора и депутатов эту сумму ко второму чтению увеличили до 1 тысячи рублей. Предложения обсуждались на круглом столе еще 14 января. Никаких возражений до сегодняшнего дня от общественных организаций, от граждан не поступало, - отметил председатель донского Заксобрания Александр Ищенко.

Чиновник добавил, что депутаты будут наблюдать за тем, как применяют эту меру поддержки. В случае необходимости ее могут скорректировать.

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