Алексей Логвиненко: «Бюджет Ростова впервые превысил 45 млрд рублей»

Сити-менеджер представил отчет о работе за 2021 год. Фото: сайт администрации Ростова

Бюджет Ростова-на-Дону в прошлом году впервые превысил 45 млрд рублей. Это самая крупная сумма в истории города. Об этом сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко сообщил в своем итоговом отчете.

- Бюджет 2021 года стал самым крупным в истории города. Он впервые превысил 45 млрд рублей. Это не предел, бюджет текущего года уже утвержден на 47 млрд рублей. Мы видим потенциал для еще большего роста за счет привлекаемых нами новых проектов,- подчеркнул Алексей Логвиненко.

По словам главы администрации, собственные доходы городской казны увеличились на 23% и достигли рекордных 19 млрд рублей. При этом 83% средств или 37 млрд рублей «власти направили на социальную сферу, исполнение наказов избирателей и обращений граждан» .

- За 2021 год бизнес вложил в город 130 млрд рублей, это на 5% выше уровня 2020 года. Инвестпортфель содержит 52 проекта на сумму 250 млрд рублей. Реализация проектов обеспечит более 14 тысяч новых рабочих мест и будет приносить 1 млрд рублей налоговых поступлений ежегодно, - добавил Алексей Логвиненко.

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