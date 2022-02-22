3 года тюрьмы за взятку в 25 тысяч рублей получил полицейский в Ростовской области

Приговор вынесли в Октябрьском районном суде. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области полицейский получил 3 года и 6 месяцев тюрьмы за взятку в 25 тысяч рублей. В борьбе за эту небольшую сумму мужчина выстроил хитроумную стратегию, но все усилия оказались тщетными, рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным инстанции, сначала злоумышленник узнал о заявлении женщины, которая пожаловалась на угрозы - якобы один из военных высказал обещание убить ее или изувечить.

Полицейский сразу же отправился прямо к подозреваемому и сообщил ему, что может помочь всего за 25 тысяч рублей. Пообещал не сообщать в Следком и замять дело так, чтобы не завели уголовное разбирательство. Также хитрец предложил подбросить патроны женщине, которая написала заявление, чтобы к ответственности привлекли уже саму жертву, а не обидчика.

Полицейский вместе с подозреваемым составил документы с липовыми сведениями и получил за это деньги. Однако потом оказалось, что взятку передал участник «оперативного эксперимента». После этого махинатора задержали.

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