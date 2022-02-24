Ограничение на полеты в Ростовскую область будет действовать до 2 марта

Сообщение временно ограничили не только с донской аэрогаванью Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ограничение на полеты в аэропорт Платов Ростовской области будет действовать до 3:45 2 марта 2022 года. Эти меры ввели с 24 февраля из-за осложнения ситуации на Донбассе, сообщили в Росавиации.

По данным ведомства, сообщение временно ограничили не только с донской аэрогаванью. В список также вошли другие воздушные узлы: Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.

- Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты. Изменения в расписании следует уточнять на официальных сайтах авиакомпаний, - подчеркнули в Росавиации.

В пресс-службе аэропорта Платов добавили, что туристам, которые сейчас возвращаются домой лучше лететь через другие аэропорты, а далее ехать наземным транспортом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области заметили колонну военной техники

По одной из трасс проследовала автоколонна из десятка машин, предположительно, с бойцами внутри (подробности)