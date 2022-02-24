В Ростове установили камеры, которые могут распознавать лица

Всего по региону подключили около 3 тысяч камер Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону установили 25 камер с возможностью распознавания лиц. Об этом на заседании в Заксобрании Дона сообщил глава регионального ГУ МВД Олег Агарков. Руководитель ведомства озвучил информацию в годовом отчете о работе полиции.

Известно, что камеры работают в рамках системы «Безопасный город» в тестовом режиме. Местоположение этой техники Олег Агарков не уточнил.

Всего по региону подключили около 3 тысяч камер, но только примерно половина из них передают изображение сразу в правоохранительные органы. В МВД считают, что сейчас видеосъемка ведется недостаточно, для эффективного реагирования нужно еще 1608 камер.

К слову, и этого количества может не хватить, потому что следить должны за внушительным количеством объектов - от остановок до торговых центров и переходов.

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