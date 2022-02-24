В Ростовской области к утру 24 февраля коронавирусом заболели еще 3508 человек

В лабораториях со вчерашнего дня проверили 18839 тестов на коронавирус Фото: Алиса ТИТКО

В Ростовской области еще 3508 человек заболели коронавирусом. Коэффициент распространения составляет 1,04. Информацию об этом утром 24 февраля опубликовали на сайте донского правительства.

Новые случаи выявили в 55 территориях региона. Ростов - 754, Шахты - 185, Таганрог - 184, Волгодонск - 171, Новочеркасск - 169, Сальск - 115, Аксайский район - 113, Неклиновский район - 100. В остальных местах количество инфицированных меньше сотни. На последнем месте по числу выявленных случаев сейчас Дубовский район, там подтвердили 3 положительных теста за стуки.

В больницах к этому моменту находятся 3379 человек, 28 из них в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, 263 - на неинвазивной ИВЛ.

За прошедшие сутки стало известно еще о 6 жертвах коронавируса. Это 4 женщины от 68 до 94 лет, а также 2 мужчин 55 и 85 лет. У них были хронические заболевания. Всего же на Дону вирус унес жизни уже 10278 человек.

В лабораториях со вчерашнего дня проверили 18839 тестов на коронавирус. Полностью завершили вакцинацию 1991,38 тысячи человек.

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