В Ростовской области 151 млн рублей выделили на размещение и питание беженцев

Финансовую поддержку выделили из резервного фонда области. Фото: сайт правительства РО.

В Ростовской области на размещение и питание вынужденных переселенцев выделили более 151 млн рублей. Об этом распорядился губернатор Василий Голубев, сообщает сайт донского правительства.

- Вся система, которая сейчас работает с беженцами в регионе, действует слаженно, синхронно. Мною подписано распоряжение о выделении более 151 млн рублей для ПВРов наших, мы мониторим ситуацию каждый день, - сказал Василий Голубев.

Выделенные деньги пойдут в города и районы на содержание пунктов временного размещения. Объем средств рассчитали исходя из федерального норматива - 550 рублей на человека в сутки за временное размещение И до 250 рублей на человека в сутки за питание.

Финансовую поддержку выделили из резервного фонда области. Позже эту сумму должны возместить из федерального бюджета.

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