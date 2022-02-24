Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 февраля 2022 11:49

В Ростовской области 151 млн рублей выделили на размещение и питание беженцев

Объем средств рассчитали исходя из федерального норматива
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Финансовую поддержку выделили из резервного фонда области. Фото: сайт правительства РО.

Финансовую поддержку выделили из резервного фонда области. Фото: сайт правительства РО.

В Ростовской области на размещение и питание вынужденных переселенцев выделили более 151 млн рублей. Об этом распорядился губернатор Василий Голубев, сообщает сайт донского правительства.

- Вся система, которая сейчас работает с беженцами в регионе, действует слаженно, синхронно. Мною подписано распоряжение о выделении более 151 млн рублей для ПВРов наших, мы мониторим ситуацию каждый день, - сказал Василий Голубев.

Выделенные деньги пойдут в города и районы на содержание пунктов временного размещения. Объем средств рассчитали исходя из федерального норматива - 550 рублей на человека в сутки за временное размещение И до 250 рублей на человека в сутки за питание.

Финансовую поддержку выделили из резервного фонда области. Позже эту сумму должны возместить из федерального бюджета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области продолжает действовать режим ЧС

На территории региона находятся уже 6 870 беженцев (подробности)