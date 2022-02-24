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Происшествия24 февраля 2022 12:24

В Ростовской области телефонного хулигана осудили за ложное сообщение о минировании

Злоумышленник полностью признал свою вину
Ангелина СКИБА
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Приговор вынесли в Неклиновском районном суде

Приговор вынесли в Неклиновском районном суде

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской за ложное сообщение о минировании хулиган получил 6 месяцев ограничения свободы. Этот приговор уже вступил в силу, сообщили сегодня, 24 февраля, в объединенной пресс-службе судов региона.

Как пояснили в инстанции, злоумышленник в июле 2021 года позвонил по номеру «112» и предупредил о готовящемся взрыве в администрации Неклиновского района, а также в местном отделе Пенсионного фонда.

Эту информацию сразу же проверили, но ничего опасного не нашли. Тогда нарушителя вычислили и задержали. Суд состоялся в январе этого года, на слушаниях он полностью признал свою вину.

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Сейчас эту информацию проверяют соответствующие службы (подробности)