В Ростовской области телефонного хулигана осудили за ложное сообщение о минировании

Приговор вынесли в Неклиновском районном суде Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской за ложное сообщение о минировании хулиган получил 6 месяцев ограничения свободы. Этот приговор уже вступил в силу, сообщили сегодня, 24 февраля, в объединенной пресс-службе судов региона.

Как пояснили в инстанции, злоумышленник в июле 2021 года позвонил по номеру «112» и предупредил о готовящемся взрыве в администрации Неклиновского района, а также в местном отделе Пенсионного фонда.

Эту информацию сразу же проверили, но ничего опасного не нашли. Тогда нарушителя вычислили и задержали. Суд состоялся в январе этого года, на слушаниях он полностью признал свою вину.

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