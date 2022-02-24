В Ростове 8 районных судов эвакуировали из-за сообщений о минировании

Это уже не первая подобная ситуация в донской столице Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 24 февраля, в Ростове-на-Дону 8 районных судов эвакуировали после сообщений о минировании. Это подтвердили в объединенной пресс-службе судов региона.

- На электронную почту поступили угрозы. Их передали в соответствующие службы, сейчас информация о минировании проверяется, - прокомментировали в инстанции.

Это уже не первая подобная ситуация в донской столице. Людей из зданий судов эвакуировали также в начале февраля. Тогда же из-за возможной опасности перекрывали подходы к зданию полпредства в ЮФО. А еще раньше неизвестные прислали письма с предупреждениями сразу в несколько десятков школ. Все эти сообщения, к счастью, оказались ложными.

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