С 1 марта в Ростовской области изменится размер взноса за капремонт

Изначально предлагали установить плату в размере 20 рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области утвердили размер взноса на капремонт. Теперь с 1 марта жители региона будут платить 12 рублей 61 копейку за 1 квадратный метр. Соответствующий документ уже подписал губернатор Василий Голубев.

Ранее по требованию главы региона полностью пересмотрели сумму тарифа. Изначально предлагали установить плату в размере 20 рублей, но после пересчета итоговые цифры изменили.

До этого, по данным донских властей, плата за капремонт не менялась с 2018 года, все это время тариф составлял 9 рублей 92 копейки за 1 квадратный метр. Потом - с 2018 по 2021 годы - на треть выросли цены на стройматериалы, это оказало влияние размер итоговой платы.

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