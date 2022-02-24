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Общество24 февраля 2022 13:27

С 1 марта в Ростовской области изменится размер взноса за капремонт

В регионе пересмотрели тариф и теперь он составляет 12 рублей 61 копейку за 1 квадратный метр
Ангелина СКИБА
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Изначально предлагали установить плату в размере 20 рублей

Изначально предлагали установить плату в размере 20 рублей

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области утвердили размер взноса на капремонт. Теперь с 1 марта жители региона будут платить 12 рублей 61 копейку за 1 квадратный метр. Соответствующий документ уже подписал губернатор Василий Голубев.

Ранее по требованию главы региона полностью пересмотрели сумму тарифа. Изначально предлагали установить плату в размере 20 рублей, но после пересчета итоговые цифры изменили.

До этого, по данным донских властей, плата за капремонт не менялась с 2018 года, все это время тариф составлял 9 рублей 92 копейки за 1 квадратный метр. Потом - с 2018 по 2021 годы - на треть выросли цены на стройматериалы, это оказало влияние размер итоговой платы.

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