Для туристов из Ростовской области открыли горячую линию после закрытия аэропортов

Туристы могут задать вопросы по бесплатному номеру. Фото: сайт правительства РО

Жители Ростовской области по телефону бесплатной горячей линии смогут узнать всю необходимую информацию о временном закрытии ряда аэропортов. Звонки будут принимать сотрудники Ростуризма, сообщает сайт донского правительства. Обращаться за консультацией можно с 8 утра до 20 часов вечера.

Путешественникам рекомендуют отложить поездки в регионы, где не работают аэропорты. Организованные группы могут по соглашению с туроператором перенести сроки выезда или поменять направление отдыха. Самостоятельным туристам нужно обратиться в авиакомпании и к администраторам отелей, где была бронь.

- Организованным туристам, которые сейчас находятся в регионах, где были временно закрыты аэропорты, также необходимо обратиться к туроператорам. В настоящее время прорабатываются альтернативные варианты вывоза туристов или продление их пребывания в отелях, - сообщили власти.

АЛЛО!

Телефон горячей линии Ростуризма - 8-(800)-200-34-11

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