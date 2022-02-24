25 февраля в Ростове ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с

Ветер может повалить деревья, сорвать ветки и любые слабоукрепленные конструкции. Фото: Евгения ГУСЕВА

25 февраля в Ростове-на-Дону ожидается усиление ветра, его порывы могут достигать 18 м/с. Об этом предупреждает городское управление по делам ГО и ЧС.

Ветер может оборвать линии электропередач, повалить деревья, сорвать ветки, рекламные щиты и любые другие слабоукрепленные конструкции. В непогоду лучше держаться как можно дальше от таких мест, чтобы не получить травмы.

Подходить к оборванным проводам или раскачивающимся вывескам опасно для жизни. При скачках электроэнергии в домах нужно сразу же отключить все электроприборы. Ростовчан просят быть предельно внимательными и осторожными, в экстренных ситуациях следует звонить по номеру «112».

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