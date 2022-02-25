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Общество25 февраля 2022 5:00

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 25 февраля: в городе четырехбалльные пробки

Небольшие пробки образовались на ростовских улицах
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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Вечерние пробки в Ростове

Вечерние пробки в Ростове

Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 25 февраля зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов-на-Дону" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улицы Таганрогская, Зоологическая, Малиновского, Доватора, Еременко, Всесоюзная, МОПРа, Портовая, Международная, Интернациональная, Спартаковская, Толмачева, Благодатная, Мадояна и проспект Стачки.

В центре водители вынуждены стоять на улицах Большая Садовая, Варфоломеева, Текучева, Мечникова, Шеболдаева, Цезаря Куникова, Немировича-Данченко, Нансена, переулке Ашхабадском, проспектах Михаила Нагибина, Ленина, Ворошиловском. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.

В микрорайоне Военвед намертво стоят улицы Вавилова, Особенная, Зрелищная.

На Северном пробки скапливаются на улицах Орбитальная, Обсерваторная, Беляева, Нариманова, переулке Оренбургском и на проспекте Королева.

На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Алябьева, Шостаковича, Орская, Каскадная, Вятская, Киргизская, Троллейбусная, 50-летия Ростсельмаша, Менжинского, 14-я Линия, 1-я Линия, переулку Мезенскому, проспекту Шолохова.

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