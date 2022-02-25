3480 случаев коронавируса выявили в Ростовской области к утру 25 февраля

В лабораториях со вчерашнего дня проверили 6857 тестов на коронавирус Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за сутки еще 3480 человек заболели коронавирусом. Коэффициент распространения снизился до 1. Информацию об этом утром 25 февраля опубликовали на сайте донского правительства.

Новые случаи выявили в 55 территориях региона. Ростов - 760, Волгодонск - 189, Шахты - 179, Таганрог - 170, Новочеркасск - 127, Сальский район - 116. В остальных территориях меньше сотни инфицированных. В конце списка находится Советский район, там подтвердили 6 положительных тестов.

В больницах к этому моменту находятся 3377 человек, 25 из них в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, 266 - на неинвазивной ИВЛ.

За прошедшие сутки стало известно еще о 6 жертвах коронавируса. Это 3 женщины от 76 до 93 лет, а также 3 мужчин 51 года, 62 и 80 лет. У них были хронические заболевания. Всего же на Дону инфекция унесла жизни 10284 человек.

В лабораториях со вчерашнего дня проверили 6857 тестов на коронавирус. Полностью завершили вакцинацию 1995,49 тысячи человек.

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