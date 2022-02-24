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Общество24 февраля 2022 10:18

100 заболевших коронавирусом выявили среди беженцев в Ростовской области

Уровень заболеваемости среди прибывших составляет около 1%
Ангелина СКИБА
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Всего провели 8415 тестов

Всего провели 8415 тестов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области с начала эвакуации среди беженцев из Донбасса выявили 100 заболевших коронавирусом. Об этом сегодня, 24 февраля, сообщил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин.

- По состоянию на утро, провели 8415 тестов, 100 положительных. Уровень заболеваемости в районе 1%. 183 человека прошли вакцинацию, - рассказал Сергей Тюрин.

Ранее говорилось о 46 инфицированных. Сейчас в регионе работают 124 пункта временного размещения. В них находятся 6 870 человек, в том числе 3 533 ребенка.

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