Бизнесмен из Ростова Иван Саввиди получил условный срок в Греции

Суд вынес приговор за инцидент на футбольном поле, который произошел в 2018 году Фото: Александр ГЛУЗ

Ивана Саввиди - бизнесмена из Ростовской области и владельца зарубежного ФК «ПАОК» - осудили на 25 месяцев условно. Приговор вынесли в греческих Салониках, сообщает издание Kicker.

Речь идет об инциденте, который произошел еще в марте 2018 года. Тогда Иван Саввиди прямо во время матча Суперлиги вышел на поле, чтобы выяснить, почему судья не засчитал гол его команде. При этом на поясе у владельца клуба был пистолет. Конфликт быстро завершился, но после этого начались разбирательства.

Донского бизнесмена не смогли обвинить в ношении оружия, потому что все необходимые документы на пистолет были правильно оформлены. Тогда суд утвердил наказание за «незаконное проникновение на поле». Предварительно, что Иван Саввиди уже обжаловал это решение.

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