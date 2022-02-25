В Ростове местную жительницу оштрафовали за одиночный пикет

Наказание определили по статье «Мелкое хулиганство» Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове на 1 тысячу рублей оштрафовали местную жительницу, которая устроила одиночный пикет против спецоперации российских Вооруженных сил. Об этом сегодня, 25 февраля, рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным инстанции, наказание определили по административной статье «Мелкое хулиганство».

Известно, что вчера вечером ростовчанка вышла на Театральную площадь с плакатом в руках, и ее заметили сотрудники полиции. На вопросы правоохранителей участница акции начала грубо отвечать и нецензурно ругаться. Кроме того, возмутительница спокойствия стала «нарушать общественный порядок, проявляя неуважение к окружающим». После этого нарушительницу задержали, в суде она не признала своей вины.

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