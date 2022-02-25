Летчики ЮВО перехватили условного противника в небе над Ростовской областью

Военные отработали боевые маневры и элементы высшего пилотажа. Фото: сайт Минобороны России.

В Ростовской области провели военные учения. Условного неприятеля у границ перехватили летчики авиаполка армии ВВС и ПВО. Для этого задействовали более 20 человек, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

На самолетах Су-27 и Су-30СМ не только выполнили перехват воздушных целей, но и отработали боевые маневры: развороты на форсаже, виражи, а также элементы высшего пилотажа - «бочку», «горку», «клин» и петлю Нестерова.

- Упражнения пилоты совершали на сверхмалых высотах и на высотах до 5 тысяч метров. Военнослужащие провели в воздухе свыше 200 минут, - уточнили в пресс-службе ЮВО.

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