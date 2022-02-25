Ростовскую область накрыла волна фейков

Власти рекомендуют пользоваться только официальными источниками информации Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области из-за напряженной обстановки появилось много фейковой информации, в том числе о возможных терактах. Правоохранители просят жителей региона не верить слухам и сохранять спокойствие.

Так, например, накануне в полиции опровергли информацию о мужчине, которого якобы поймали со взрывчаткой около торгового центра в Ростове. Кроме того, некоторое время назад в Интернете люди активно обсуждали некий «фургон с террористами», который сначала «видели» в Московской области, а потом и на Дону. Эти сообщения оказались выдуманными.

Также было много неподтвержденной и откровенно ложной информации относительно военной операции Вооруженных сил России. В связи с этим власти призвали всех пользоваться только достоверными, официальными источниками и не верить фейкам.

К слову, ранее Роскомнадзор предупредил все СМИ и другие информационные ресурсы об ответственности за недостоверные сведения и намеренное нагнетание паники. За такие нарушения могут выписать штраф до 5 млн рублей.

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