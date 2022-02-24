Губернатор Ростовской области предложил ввести дополнительные антитеррористические меры

В Ростовской области могут ввести дополнительные антитеррористические меры Фото: Правительство РО

В Ростовской области могут быть приняты дополнительные антитеррористические меры. Возможные нововведения обсудили на совещании областной антитеррористической комиссии под председательством губернатора Василия Голубева.

В донском регионе по-прежнему сохраняется режим ЧС, который ввели еще 19 февраля. Все правоохранители переведены на усиленный режим несения службы. Все системы жизнеобеспечения Ростовской области работают без сбоев, в штатном режиме.

- Нам с вами необходимо проанализировать обстановку и выработать комплекс дополнительных мер, направленных на усиление антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, - поручил губернатор.

Также глава региона оценил готовность органов исполнительной власти и местного самоуправления к деятельности в режиме ЧС. Губернатор также выяснил, как выполняется его поручение по привлечению общественных организаций для помощи правоохранителям.

Замгубернатора Михаил Корнеев сообщил, что казачьи дружины уже привлечены к охране порядка не только в приграничных территориях, но и по всей области.

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На территории региона находятся уже 6 870 беженцев.