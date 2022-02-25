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Происшествия25 февраля 2022 14:02

Обстоятельства гибели трех человек начали выяснять следователи в Ростовской области

Назвать точную причину трагедии смогут после экспертиз, сейчас есть только предварительная версия
Ангелина СКИБА
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При осмотре погибших следов насильственной смерти не обнаружили

При осмотре погибших следов насильственной смерти не обнаружили

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области начали выяснять обстоятельства гибели трех человек. Об этом сегодня, 25 февраля, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, трагедия произошла вчера, 24 февраля, в поселке Горняцком. Тела 64-летней женщины, ее сожителя 63 лет, а также их 47-летнего знакомого нашли в одном из частных домов.

- При осмотре погибших следов насильственной смерти не обнаружили. У них были признаки отравления продуктами горения. Сам дом оборудован печным отоплением, каналы заполнены сажей и тяга в них слабая. Назначили судебно-медицинскую и пожаро-техническую экспертизы, - рассказали в пресс-службе Следкома.

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